* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 15 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Обвиняемый в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обжаловал решение об аресте, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции.

Софья Сандурская/ТАСС Назримад Лутфуллои

«Обжаловано, 15.04.2024», — следует из данных Басманного суда.

Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои арестовали до 22 мая. Решение суд вынес 29 марта. Вину он частично признал.

Лутфуллои не женат, бездетный. Имеет высшее образование. В Москве проживал в хостеле недалеко от станции метро «Щёлковская». В постановлении суда говорилось, что Лутфуллои ранее уже арестовали на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение у здания «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек.

Четверых обвиняемых в теракте заключили под стражу 25 марта. Суд отправил под арест Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)и Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов).

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Президент Владимир Путин в свою очередь пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

В Службе внешней разведки отмечали, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».