Сингапур, 28 февраля, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Цены на российское голубое топливо для Европейского союза в 2017 году могут составить $180-$190 за одну тысячу кубометров. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на Дне инвестора компании в Сингапуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Диапазон цен в 2017 г. будет составлять $180-$190 за тысячу куб.», — сказал заместитель председателя правления компании «Газпром».

При этом Медведев добавил, что в прошлом году средняя цена экспорта голубого топлива «Газпрома» в страны ЕС составила $167 за тысячу кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что в январе 2017 года экспорт российского газа в европейские страны вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По его словам, в целом по 2017 году показатели могут быть выше, чем в прошлом году.

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