Пекин, 28 февраля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Китай является жертвователем или бенефициаром африканского экономического и общественного развития? Вопрос сложный. Китайское экономическое присутствие в Африке пробудило очень серьезные споры, делится 28 февраля своим мнением касательно проблемы отношений между Китаем и Африкой обозреватель ежедневного китайского издания Global Times.

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Некоторые западные СМИ изображают Китай неоколониальным завоевателем, стремящимся высасывать ресурсы Африки в целях своего экономического развития, заявляет обозреватель. Однако, они игнорируют факт того, что китайская экономика является самой крупной производящей экономикой в мире. По его мнению, Китай и Африка имеют огромный потенциал сотрудничества в сфере производства, что делает китайско-африканские экономические связи фундаментально отличными от связей между этими странами и их бывшими метрополиями.

«Эфиопия пытается привлечь в иностранные инвестиции в её экспортно-ориентированные производственные сектора, которые могут сыграть большую роль в развитии рынка труда, — продолжает эксперт, развивая свою мысль. — Между тем Китай переживает бум прямых исходящих инвестиций. Китайские текстильные фирмы увеличили инвестиции в Эфиопию ввиду более низкой стоимости труда в этой стране. В частности, стоимость производства одежды в Эфиопии составляет седьмую часть от китайской».

В итоге, полагает журналист Global Times, за многие годы сотрудничества растущее число китайских компаний вкладываются в инфраструктурное строительство в Эфиопии, создают базис для развития национальной производственно-промышленной базы. Китай же планирует в том же духе продолжить улучшать экономические связи с другими африканскими странами.

Кроме того, китайская экономика за последние годы пережила серьезные изменения, которые в том числе отразились и на подходе к сотрудничеству с африканскими странами:

«В связи с замедлением экономического роста в Китае, которое повлияло на снижение импорта Китаем африканских ресурсов, китайско-африканские связи претерпевают изменения в сторону большего акцентирования на сотрудничестве в инфраструктурном и производственном секторах».

Доводя до завершения свою мысль, автор материала утверждает, что экономическое присутствие Китая в Африке не только не отдает колониализмом, но, наоборот, помогает странам континента избавиться от экспортно-сырьевой зависимости, переориентируя свою экономику на промышленное производство, что в свою очередь положительно влияет на политическую стабильность.

«Производственный сектор никогда не испытывал существенного роста при любых колонизаторах. Напротив, Китай работает с африканскими странами на расширение и развитие их производительных мощностей, что является путем к политической стабильности, поскольку у всё большего числа молодых людей будет работа. Социальная и политическая нестабильность в течение длительного времени были ключевыми препятствиями для иностранных инвестиций в контент. Китайские инвестиции в африканское производство, похоже, являются позитивным примером устойчивого сотрудничества», — приходит к выводу Global Times

ИА REGNUM неоднократно сообщало о налаживании Китаем отношений со странами Африканского континента. Так, ежегодно проводится Форум сотрудничества Китай — Африка, в рамках которого Китай достигает разного рода договоренностей с африканскими странами по развитию инфраструктурных и промышленно-экономических проектов. Кроме того, проводятся периодические двусторонние встречи между представителями Китая и Мозамбика, ЮАР, а также Гамбии. Также китайские миротворцы несут свое дежурство в рамках контингента ООН в горячих точках континента в целях поддержания стабильности.