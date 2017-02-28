Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2017, 04:38 — ИА Регнум. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики очередную, 61-ю по счёту, колонну с гуманитарной помощью. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

Колонна из 25 автомобилей рано утром 28 февраля выдвинулась из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в сторону государственной границы.

Грузовики доставят в Донбасс около 300 тонн гуманитарных грузов, основную массу которых составляют детские продовольственные наборы (молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки).

Перед прибытием на границу автоколонна разделится на две части: одна пройдёт через пункт пропуска «Донецк», вторая — через «Матвеев Курган». После прохождения необходимых таможенных процедур колонны проследуют в Донецк и Луганск.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с августа 2014 года МЧС России доставило в Донбасс в общей сложности более 66 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

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