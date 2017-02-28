Ванкувер, Канада, 28 февраля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Полиция Ванкувера готовится к акциям протеста в городе во время открытия Trump International Hotel and Tower — «новой башни Трампа», открывать которую в Канаде будут старшие сыновья президента США Дональда Трампа, передает Associated Press.

TonyTheTiger Одна из башен Трампа

По информации полицейских, в городе планируется сразу несколько маршей против «новой башни Трампа» и самого президента США.

Отмечается, что протесты не должны помешать мероприятию открытия —Дональд Трамп младший и Эрик Трамп будут находиться внутри здания. Тем не менее, полиция готовится к возможным беспорядкам на улицах Ванкувера.

Протесты граждан, недовольных деятельностью президента США Дональда Трампа, происходят в Соединенных Штатах и Канаде регулярно. Несмотря на то, что к акциям присоединяются и крупные политики, и звезды Голливуда, пока не заметно, чтобы марши и митинги оказали значимое влияние на политику президента.

Более того, сам президент намерен «ответить» на митинги и показать, кого больше в США — его сторонников или противников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Дональд Трамп в своем «Твиттере» предложил «миллионам людей, которые голосовали за то, чтобы сделать Америку снова великой», провести свой собственный митинг в США.