Каир, 28 февраля, 2017, 02:45 — ИА Регнум. В Египет не был допущен Джибриль аль-Раджуб, доверенное лицо президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, член центрального комитета движения ФАТХ, передает Reuters.

(сс) Konstantin Von Wedelstaedt Каирский аэропорт

Сообщается, что аль-Раджуб был остановлен в аэропорту Каира и отправлен рейсом в Иорданию. Причина запрета на въезд в Египет не оглашается.

По информации палестинской стороны, аль-Раджуб был официально приглашен для участия в антитеррористической конференции Лиги Арабских Государств в Каире. В настоящий момент делегация отказалась от участия в мероприятии.