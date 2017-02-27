В Египет не пустили советника президента Палестины
Каир, 28 февраля, 2017, 02:45 — ИА Регнум. В Египет не был допущен Джибриль аль-Раджуб, доверенное лицо президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, член центрального комитета движения ФАТХ, передает Reuters.
(сс) Konstantin Von Wedelstaedt
Каирский аэропорт
Сообщается, что аль-Раджуб был остановлен в аэропорту Каира и отправлен рейсом в Иорданию. Причина запрета на въезд в Египет не оглашается.
По информации палестинской стороны, аль-Раджуб был официально приглашен для участия в антитеррористической конференции Лиги Арабских Государств в Каире. В настоящий момент делегация отказалась от участия в мероприятии.