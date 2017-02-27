Скопье, 28 февраля, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Несколько тысяч человек вышли на улицы Скопье на митинг против соглашения с албанскими партиями о более широком использовании в стране албанского языка, передает Reuters.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георги Кастриоти на коне

Сообщается, что митинг движения «За объединенную Македонию» прошел мирно, участники пели народные песни и скандировали «это не пройдет».

«Мы хотим показать, как надо любить Македонию», — пояснил смысл действа представитель движения Богдан Илиевский.

Поводом для протеста стало подписанное соглашение между лидером оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым и албанскими партиями — «Демократическим союзом за интеграцию» (ДУИ), движением «Беса» и «Альянсом албанцев», имеющими в общей сложности 18 депутатских кресел в парламенте.

Благодаря подписям депутатов от албанских партий Заев смог собрать достаточное число голосов для формирования правительства, за мандатом на формирование которого он обратился 27 февраля к президенту Георгию Иванову.

В настоящее время албанский язык является официальным языком только в муниципалитетах, где албанцы составляют более 20 процентов населения. ДУИ, «Беса» и «Альянс албанцев» добиваются признания албанского языка в качестве второго государственного.