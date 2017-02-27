Вашингтон, 28 февраля, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Частная американская компания SpaceX планирует в 2018 году организовать первый коммерческий полёт вокруг Луны, сообщается на официальном сайте компании.

(сс) SpaceX Лунные амбиции SpaceX

Полёт планируется осуществить на пилотируемой версии космического грузовика Dragon. К спутнику Земли отправятся два частных лица, которые, как отмечается, уже «внесли значительную предоплату» за будущий полёт.

В компании сообщают, что на данный момент уже есть и другие желающие совершить подобный полёт к Луне, с которыми SpaceX пока ведёт переговоры.

Как передавало ИА REGNUM, весной прошлого года в SpaceX объявили о намерении в 2018 году отправить беспилотный корабль на Марс для изучения поверхности планеты.

Миссия под названием «Красный дракон» станет первым испытательным полётом. Модули Dragon должны подготовить площадку для будущей пилотируемой миссии и высадки на поверхности красной планеты.

Ранее глава компании Илон Маск заявлял, что до полёта человека на Марс осталось не более девяти лет.