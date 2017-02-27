Сочи, Краснодарский край, 28 февраля, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает необходимым отказаться от традиционной расстановки парт в школьных классах. Об этом она заявила 27 февраля, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Советская школа

«Они (школьные классы) у нас все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, а за ним висит доска, и все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве», — приводит слова вице-премьера агентство «Москва».

По мнению Голодец, для того, чтобы «формировать проектный подход, формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду, вести к достижению цели», дети в классах «должны сидеть по-другому и работа строиться иначе».

«И учитель должен подходить иначе. Он не должен стоять у доски. Это принципиальные изменения. Кажется, что это вроде бы такая формальность, нюанс. Но это задает совершенно иное содержание всему образовательному процессу», — отметила вице-премьер.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ольги Голодец, форма школьного класса должна быть такой, чтобы учеников можно было рассаживать в разных конфигурациях в зависимости от учебной задачи. Идеальным вариантом для этого считается квадрат.

Напомним, ранее в феврале Ольга Голодец сообщила, что в российских школах не хватает около 6 млн ученических мест. По её словам, три года назад школьным образованием было охвачено чуть более 13 млн человек, но в предстоящие три года ожидается увеличение численности учащихся до 19 млн.

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