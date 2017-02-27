Банги, 28 февраля, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Миссия ООН в Центральноафриканской республике атаковала повстанцев из «Народного фронта освобождения Центральной Африки» (FPRC) при помощи боевых вертолетов, передает Associated Press.

hdptcar Повстанцы севера Центральной Африканской Республики

По словам пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, атака была произведена по группе из 40 «хорошо вооруженных» боевиков FPRC вблизи Бамбари, чтобы не допустить очередного столкновения с повстанцами из «Союза за мир в Центральной Африке» (UPC).

«Миротворческая миссия вмешалась с воздуха, чтобы остановить прогрессирование вооруженных элементов», — пояснил Дюжаррик.

Как заявляет Дюжаррик, в результате атаки вертолетов один боевик был убит, чемеро получили ранения.

Напомним, конфликт в ЦАР вспыхнул в 2013 году, когда мусульманская группировка «Селека» свергла христианского президента. Когда их лидер оставил власть, последовала ответная реакция христианской милиции «Антибалака» против мусульман.

В ответ на насилие в африканскую республику был введен 13-тысячный контингент миротворцев ООН. Однако даже после прекращения «религиозной войны» насилие в ЦАР не прекратилось. В конце прошлого года произошли ожесточенные столкновения уже между самими мусульманскими группировками FPRC и UPC.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года ООН сообщила о начале «этнических чисток» в ЦАР: боевики из UPC, в основном представители народности фульбе, убили не менее 85 представителей народности фулани и сторонников FPRC.

Бойцы FPRC ответили на нападение, причем также действовали по этническому признаку. За несколько дней боев между группировками в городе Бриа беженцами стали около 11 тыс. человек.