Наводнение в Чили: 1,4 млн домов остаются без водоснабжения
Сантьяго, 28 февраля, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Сотни тысяч домов в столице и пригородах Сантьяго остаются без центрального водоснабжения после масштабного наводнения на прошлой неделе, сообщает Associated Press.
По информации властей, более половины домов в районе Большого Сантьяго были затоплены. В настоящий момент аварийные службы восстановили коммуникации для 1,4 млн домов, еще столько же остаются без воды и канализации.
Общее число граждан, пострадавших от наводнения по всему Чили, составляет около 5 млн человек. Известно о смерти троих граждан, 19 числятся пропавшими без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, сезон дождей в Чили и Перу стартовал в начале февраля. Из-за неестественно большого количества осадков многие районы подверглись затоплению. В Перу в начале февраля жертвами стихии стали не менее 23 человек.