Сантьяго, 28 февраля, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Сотни тысяч домов в столице и пригородах Сантьяго остаются без центрального водоснабжения после масштабного наводнения на прошлой неделе, сообщает Associated Press.

Carlos yo Река Мапочо, Сантьяго, Чили

По информации властей, более половины домов в районе Большого Сантьяго были затоплены. В настоящий момент аварийные службы восстановили коммуникации для 1,4 млн домов, еще столько же остаются без воды и канализации.

Общее число граждан, пострадавших от наводнения по всему Чили, составляет около 5 млн человек. Известно о смерти троих граждан, 19 числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон дождей в Чили и Перу стартовал в начале февраля. Из-за неестественно большого количества осадков многие районы подверглись затоплению. В Перу в начале февраля жертвами стихии стали не менее 23 человек.