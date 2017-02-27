Лондон, 27 февраля, 2017, 23:43 — ИА Регнум. «Путину предстоит провести непопулярные реформы. И чтобы пойти на них, он сначала замыслил утвердиться на своем посту, — делится своими мыслями с читателями корреспондент Том Парфитт. — Лидер РФ не считает, что необходимо проводить досрочные президентские выборы, чтобы ускорить переход к реформам, по его мнению, досрочные выборы могут быть истолкованы оппозицией и народом как признак слабости и неуверенности президента в своих силах».

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Точно рассчитанными утечками информации из Кремля в прессу чиновники администрации намекнули на то, что о досрочных выборах не может быть и речи, а заодно и развеяли предположения, что 64-летний Путин готов уйти в отставку, — продолжает Парфитт. — Наоборот, нынешний хозяин Кремля рассчитывает на сокрушительную победу, которая должна затмить даже его оглушительный успех 2004 года».

Удалось автору из Times докопаться и до еще одной тщательно скрывавшейся Москвой предвыборной уловки.

«Власти на этот раз решили не создавать искусственных противоборствующих фигур-кандидатов вроде миллиардера Михаила Прохорова, выдвигавшегося однажды. Как они вообще планируют сделать выборы интересными — непонятно, поскольку единственная реальная альтернатива Путину, харизматичный 40-летний политик Алексей Навальный отстранен от процесса сомнительным приговором по делу о мошенничестве».