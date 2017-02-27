* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 31 марта, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Железная дорога, которую строят в новых регионах России вдоль побережья Азовского моря, может стать серьёзной проблемой для Украины, заявил 31 марта глава главного разведывательного управления киевского режима Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Процесс строительства уже почти завершён, и это может представлять для нас серьёзную проблему», — цитирует Буданова «Страна. ua».

При это глава ГУР Украины пригрозил, что киевский режим будет пытаться совершить террористические атаки на данную железную дорогу, отметив, что это якобы будет «легче», чем атаковать Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.

Железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом, проходящая через новые регионы, начнёт полноценно работать до конца 2024 года, сообщал первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, отвечая на вопрос о сроках запуска железнодорожного сообщения между Луганском и Москвой, ранее заявил, что это произойдёт после переноса линии боевого соприкосновения в сторону Харькова.

31 марта МИД РФ заявил, что компетентные органы РФ выявили причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», убийствам публицистов Дарьи Дугинойи Максима Фомина (Владлена Татарского), покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и ряду других терактов. МИД передал властям Украины требования об аресте и выдаче всех причастных к терактам, в том числе главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.