Душанбе, 27 февраля, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Приоритетное внимание на переговорах с Эмомали Рахмоном уделено расширению торгово-экономического партнерства. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Таджикистана.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эмомали Рахмон

Российский лидер рассказал о том, что Россия занимает первое место среди торговых партнеров Таджикистана и почти полностью обеспечивает потребности этой среднеазиатской страны в нефтепродуктах. Также Путин напомнил о том, что Россия остается ведущим инвестором — российские компании вложили в экономику Таджикистана более $1,6 млрд (свыше 92,7 млрд рублей).

«Хорошие перспективы для расширения взаимовыгодной кооперации видятся и в сельском хозяйстве. Россия заинтересована в увеличении поставок аграрной продукции из Таджикистана. Чтобы помочь российским производителям в доставке продовольствия в Россию, РЖД готовы продолжить практику установления льготного тарифа на перевозку сельхозпродукции. На переговорах конструктивно обсуждались и межрегиональные связи. Мы придаем этому большое значение. С партнерами из Таджикистана работают практически все субъекты Российской Федерации», — сообщил президент России.

Также была затронута тема трудовых мигрантов, которых, по данным российской стороны, в России насчитывается 876 тысяч, и которые только за 2016 год отправили на родину $1,9 млрд (более 110 млрд рублей), что сопоставимо с третьей частью ВВП Таджикистана.

«Подчеркну, что сегодня таджикистанцам в России предоставляются максимально возможные преференции: пребывание в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до трех лет. Делается все необходимое, чтобы обеспечить таджикским гражданам достойные условия жизни и труда, гарантировать им социальную защиту и медицинскую помощь. На это в том числе направлено и подписанное сегодня двустороннее соглашение о сотрудничестве в вопросах труда и занятости населения», — сказал Путин.

По его словам, в ходе переговоров с президентом Таджикистана поднимался вопрос таджикских граждан, которым запрещен въезд на территорию России.

«В целом решение найдено, и мы будем работать в соответствии с договоренностями с президентом Таджикистана», — подытожил российский лидер.

Напомним, сегодня в Душанбе состоялась встреча глав России и Таджикистана. По итогам переговоров в присутствии Владимира Путина и Эмомали Рахмона подписаны шесть новых документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах труда и занятости населения, а также использованию атомной энергии в мирных целях.