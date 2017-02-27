Вашингтон, 27 февраля, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Министерство обороны США направило в Белый дом предварительный план действий, направленных на ликвидацию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 февраля Reuters.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

Предварительный план предусматривает противодействие деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только в Ираке и Сирии, но по всему миру, заявил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в заявлении новой администрации США было указано, что уничтожение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — приоритетная задача Белого дома.

В феврале генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, заявил, что через шесть месяцев боевики будут вытеснены из сирийского города Ракка и иракского Мосула.