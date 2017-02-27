Минск, 27 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Белоруссия с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление 27 февраля опубликовала пресс-служба правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нефть

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть с начала марта увеличится с $89,5 до $91,0 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин будет повышена с $49,2 до $50,0 за тонну, на товарные бензины — с $26,8 до $27,3 за тонну.

Пошлина на лёгкие и средние дистилляты повысится с $26,8 до $27,3 за тонну. Такая же пошлина будет установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, в предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, в Белоруссии изменялись месяц назад — 1 февраля. Тогда они также были повышены.

Россия и Белоруссия согласованно изменяют ставки вывозных нефтепошлин, что предусмотрено договорённостями в рамках Таможенного союза. В 2015 году правительством России было принято решение о перечислении всего объёма вывозных нефтепошлин, ранее поступавших в российский бюджет, в госбюджет Белоруссии.

Экспорт нефтепродуктов, выработанных из импортируемой по «интеграционным» ценам российской нефти, является важнейшей статьёй экспорта постсоветской республики. По оценкам экспертов, собственные нужды Белоруссии в нефти составляют около 6 млн тонн. Импорт сырой нефти из России в четыре раза превышает объём внутренних потребностей Белоруссии.