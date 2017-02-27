Ставрополь, 27 февраля, 2017, 19:52 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ОАО «Севкавдорстрой» (Ставропольский край) погасило долги по заработной плате перед 103 работниками на сумму 2,53 млн рублей. Гендиректор компании находится под следствием по уголовному делу о невыплате зарплаты.

Прокурорская проверка Минераловодского филиала ОАО «Севкавдорстрой» выявила долги по зарплате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Должностные лица, допустившие это, привлечены к дисциплинарной ответственности. Суд удовлетворил иски работников о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Госинспекция привлекла генерального директора ОАО «Севкавдорстрой» к административной ответственности.

В июле прошлого года в региональном управлении Следственного комитета сообщили ИА REGNUM о возбуждении уголовного дела в отношении директора «Севкавдорстроя» по факту невыплаты зарплаты. В Пятигорске директор задолжал 18 работникам с января по апрель прошлого года более 540 тыс. рублей.

Долги компании продолжили расти.

В декабре 2016 года крупнейшая на Северном Кавказе дорожностроительная компания погасила долги по зарплате перед 195 сотрудниками на сумму 5 млн рублей. Компания копила этот долг с августа 2016 года. Средства также пришлось добиваться через суд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания ОАО «Севкавдорстрой» — крупнейшая дорожностроительная компания на Юге России, которая включает в себя семь структурных подразделений на территории Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области и Калмыкии и насчитывает около 1000 сотрудников.

С 1945 года компанией построено свыше 8000 километров автодорог, 9 аэродромов и около 13 километров мостов. Но сейчас компания находится в сложном финансовом состоянии.