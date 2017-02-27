Екатеринбург, 27 февраля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть жилых домов третий день остаётся без холодной воды. Авария на водоводе диаметром 400 миллиметров произошла ещё 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Pixabay.com Без воды

ЧП произошло в районе дома №53 на улице Машиностроителей. Оперативно устранить последствия порыва не удалось, так как на месте аварии была установлена опора Трамвайно-троллейбусного управления. По разным данным, без водоснабжения остались порядка 20 домов. Но к настоящему времени их количество сократилось.

Организован подвоз питьевой воды. Сити-менеджер Александр Якоб поручил коммунальщикам приложить все усилия для скорейшего решения проблемы.

Отметим, чиновники сообщают об оставшихся без воды жителях района Уралмаш. При этом об отсутствии воды сообщают и жильцы района, более известного как Пионерский посёлок.