Грозный, 27 февраля, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Главврач частной клиники в Чечне попала под статью за неудачную пластическую операцию. Пациентка клиники «Здоровое поколение» едва не рассталась с жизнью после хирургического вмешательства, за которое она заплатила 148 тысяч рублей.

Кровь

Потеряв много крови, в состоянии крайней степени тяжести женщина была доставлена в больницу. Врачам удалось спасли ей жизнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении главного врача клиники «Здоровое поколение» Лейлы Расаевой по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе прокуратуры региона, установлено, что операция была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь. Во время операции у пациентки открылось кровотечение и произошел геморрагический шок третьей степени.

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