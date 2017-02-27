Москва, 27 февраля, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Избирательный кодекс может появиться к выборам Госдумы VIII созыва, то есть к 2021 году. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова по итогам встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По ее словам, многие идеи, высказанные в ходе встречи лягут в основу обсуждения на рабочей группе, которая сейчас создается по поручению президента при администрации президента. «И, может быть, как один из вариантов к следующему избирательному парламентскому циклу это все будет сформировано даже в виде избирательного кодекса», — отметила Памфилова.