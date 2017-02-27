Москва, 27 февраля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего члена Совета Федерации Сергея Попельнюхова (Белгородская область) к семи годам колонии общего режима за хищение более одного миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Об этом сегодня, 27 февраля, передает радиостанция «Эхо Москвы».

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Ранее суд признал Попельнюхова виновным в хищении более одного миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Бывшему члену Совета Федерации было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на семь лет.

С Попельнюхова и его компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» также взыскивается более одного миллиарда рублей в пользу «Рособоронэкспорта», который признан потерпевшей стороной.

По данным следствия, компания Попельнюхова получила от «Рособоронэкспорта» 1,1 млрд рублей в рамках контракта по строительству завода по производству автоматов Калашникова и патронов к ним в Венесуэле. Деньги были перечислены на счета подконтрольных экс-сенатору фирм, а предприятия остались недостроенными.

Рабочие, которые занимались строительством этих предприятий, заявляли о многомесячных задержках заработной платы. В итоге Федеральная служба безопасности, которая также отвечает за безопасность на промышленных объектах, заинтересовалась этим делом. Было возбуждено уголовное дело.

Сам Попельнюхов своей вины не признает и утверждает, что достроить завод не удалось из-за высокой инфляции в Венесуэле. При этом, бывший сенатор лукавит, так как «забывает» про гигантскую разницу между плавающим и официальным курсом валют. Именно на этой морже играют иностранные инвесторы.

По версии следствия, проблемы с заводами по производству автоматов Калашникова в Венесуэле возникли из-за того, что часть полученных под строительство средств Попельнюхов перевел на счета подконтрольных ему компаний, которые находились в сложном финансовом положении. В результате те расплатились с кредиторами, но отсутствие средств сказалось на темпах строительства в Венесуэле, писало ранее ИА REGNUM