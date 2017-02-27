Самара, 27 февраля, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Реальный размер назначенных месячных пенсий по состоянию на 1 января 2017 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 98,2%, численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 980 тыс. человек. Такие данные привел Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальный размер назначенных месячных пенсий по состоянию на 1 января 2016 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 1,3%. По состоянию на 1 января 2016 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 970,5 тыс. человек, из них 376 тыс. — работающие пенсионеры.

Читайте также: Самарские власти лишили работающих пенсионеров ежемесячных пособий

С 1 марта 2017 года в Самарской области работающим пенсионерам и жителям, получающим пенсию свыше 19 тыс. 500 рублей, отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Лишение льгот коснется 175 тыс. граждан. За такое решение сразу в двух чтениях проголосовало большинство депутатов регионального парламента.

Принятие документа позволит высвободить порядка 700−800 млн рублей бюджетных средств, которые будут перераспределены на оказание соцподдержки наиболее нуждающимся гражданам, заявили региональные власти. По их данным, в регионе определен критерий нуждаемости — более 250% величины прожиточного минимума пенсионера, что составляет 19 тыс. 500 рублей.

«В Самарском регионе КПРФ инициировала сбор подписей на основании многочисленных обращений участников первого и второго митинга пенсионеров, прошедших в Самаре 4 и 18 февраля, и ставших крупнейшими акциями протеста в регионе с 2012 года. Основные требования — отставка губернатора Николая Меркушкина и отмена пакета решений правительство области об отмене ряда льгот пенсионерам», — прокомментировал ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. По его словам, собранные в бумажном виде подписные листы будут отвезены в администрацию президента России в Москву.

Сбор подписей начат и на сайте Change.org «Руки прочь из карманов пенсионеров! Меркушкина — в отставку!»

Читайте также: В Самарской области начат сбор подписей за отставку губернатора Меркушкина