Симферополь, 27 февраля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Российский Военно-морской флот развернет зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» на территории Крыма для защиты от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, сообщают «Известия».

Зенитно-ракетный комплекс «Бук М2»

ЗРК «Бук» Черноморского флота совместно с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 Воздушно-космических сил России позволят полностью закрыть небо над Крымским полуостровом и Черным морем.

Уточняется, что новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка, базирующегося в Севастополе. Сначала в полк поступят комплексы «Бук-М2», а затем их заменят на более совершенные «Бук-М3». Точная дата перевооружения полка не называется. Сейчас 1096-й зенитно-ракетный полк вооружен зенитно-ракетными комплексами «Оса».

Напомним, ранее в Крыму уже была развернута 51-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России, располагающая зенитно-ракетными системами С-300 и С-400, дополняемыми зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь».

Стоит отметить, что ранее зенитно-ракетные системы «Бук» состояли на вооружении только бригад противовоздушной обороны сухопутных войск, и лишь недавно первые полки этих ЗРК были сформированы и в Воздушно-космических силах России.

Теперь ЗРК «Бук» появятся и в береговых частях Черноморского флота.