Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Долг Белоруссии перед Россией за поставки газа достиг $600 млн, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью телеканалу РБК на инвестиционном форуме в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

По словам Дворковича, недоплата Минска за российский газ уже составляет сумму порядка $600 млн. Значительная часть этих денег должна была поступить в бюджет России в виде налога на прибыль или дивидендов «Газпрома». По мнению Дворковича, это прямые потери бюджета.

Ранее заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович рассказал журналистам, что российско-белорусские переговоры по нефтегазовому спору идут сложно.

Напомним, ситуация неплатежей за газ между Россией и Белоруссией возникла из-за различий взглядов на механизм образования цены за российский газ.

Взаимопонимания по данному вопросу найти до сих пор не удалось. В рамках данного конфликта Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию, которые в первом квартале 2017 года составят 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, поставляемых ранее.

В ответ на сокращение поставок российской нефти, Минск повысил тариф на ее транзит из России.