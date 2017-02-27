Севастополь, 27 февраля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Правительство Севастополя подписало соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Ассоциацией участников свободной экономической зоны «Севастополь» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава департамента приоритетных направлений развития Севастополя Сергей Градировский.

Владислав Осипов ИА REGNUM Стенд Севастополя на Российском инвестиционном форуме

По его словам, договоренность позволит консолидировать силы резидентов Севастопольской свободной экономической зоны, а также станет новой формой коммуникации между резидентами.

Соглашением предусмотрено взаимное участие в мероприятиях, связанных с деятельностью СЭЗ, содействие резидентам СЭЗ в доступе к финансовым инструментам и банковским продуктам, представительство их интересов в Севастополе, проведение круглых столов и конференций.

В том числе, соглашение поможет «аккумулировать голоса резидентов СЭЗ в подготовке изменений в закон о СЭЗ», подчеркнул Градировский.

Напомним, в Минэкономразвития проходит рассмотрение проекта изменений в закон о СЭЗ, которыми уточняются обязательства инвестора — в зависимости от объема заявленных капитальных вложений.

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Как сообщало ИА REGNUM, участники севастопольской СЭЗ задекларировали 2 млрд 227 млн рублей капитальных вложений.

В СЭЗ Севастополя зарегистрировано более 240 субъектов

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