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В СЭЗ Севастополя зарегистрировано более 240 субъектов

Экономика
«СЭЗ обеспечивает равномерное поступательное развитие экономики»

Севастополь, 15 февраля 2017, 16:55 — REGNUM  Свободно-экономическая зона Севастополя насчитывает 244 резидента, заявленный ими объем инвестиций составляет 2,27 млрд рублей. Об этом говорится в докладе о деятельности департамента приоритетных проектов, передает корреспондент ИА REGNUM.

На начало 2017 года правительством Севастополя заключено 244 договора об условиях деятельности в СЭЗ, из них пять договоров расторгнуто. Объем задекларированных капитальных вложений составил 2 млрд 227 млн рублей, участники СЭЗ планируют создать 4999 новых рабочих мест, говорится в годовом отчете департамента.

Значительная часть резидентов выбрала для себя традиционные для региона отрасли — промышленность, строительство и сельского хозяйство.

Так, согласно отчету департамента, в промышленности Севастополя будет реализовано 79 проектов, объем инвестиций составит 1,061 млрд рублей, в строительстве — 27 проектов с задекларированными капитальными вложениями на сумму 307,22 млн рублей. В сельском хозяйстве (включая рыбоводство) — 16 проектов с объемом вложений в 301,55 млн рублей. В транспортной отрасли заявлено 16 проектов (177,85 млн рублей), в отрасли топлива и энергетики — 8 проектов (93,83 млн рублей). В торговле планируется реализовать 24 проекта (102,28 млн рублей), в сфере услуг — 63 проекта (651,79 млн рублей), туризма — 7 проектов (113,29 млн рублей). Размер средней заработной платы, задекларированной участниками, составляет 25,8 тыс. рублей в месяц.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников довольно высоко оценил результаты работы СЭЗ, однако, по его мнению, уповать на СЭЗ для получения активного прорыва в экономике региона не стоит.

«Оценить деятельность СЭЗ можно по полученному в бюджет налогу на прибыль, сумма которого за прошлый год выросла на 26%, — сказал губернатор корреспонденту ИА REGNUM. — СЭЗ — это инструментарий для привлечения инвестора и поддержания экономической активности хозяйствующих субъектов в условиях, в том числе, санкций».

«Я придерживаюсь реалистичных оценок — фактически это равномерное поступательное развитие города», — добавил глава Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития проходит рассмотрение проекта изменений в закон о СЭЗ, которыми уточняются обязательства инвестора. Предполагается, что будут изменены требования к объему капитальных вложений, а критерии отбора участников СЭЗ будут ужесточены и привязаны к ожидаемому налоговому эффекту от их деятельности.

Севастопольская и Крымская СЭЗ созданы сроком на 25 лет и предусматривают для ее участников осуществление предпринимательской деятельности с налоговыми льготами: снижение ставки налога на прибыль организаций, освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет; освобождение от уплаты земельного налога на три года и другое.

Критерии отбора участников СЭЗ будут ужесточены и привязаны к ожидаемому налоговому эффекту от их деятельности

Читайте ранее в этом сюжете: Овсянников: в закон о Крымской СЭЗ будут внесены изменения

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Крымская свободная экономическая зона
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