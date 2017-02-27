Дамаск, 27 февраля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Сирийским правительственным войскам удалось освободить от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 поселений на территории провинции Алеппо. Об этом сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Речь идет о площади в 500 квадратных километров, которая теперь будет использована как плацдарм для дальнейшего наступления на районы, находящиеся под контролем боевиков.

В середине февраля армия Сирии выбила террористов из восьми населенных пунктов, которые находятся в 14 км к северо-востоку от авиабазы Кувейрис в Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля сирийским военным при поддержке союзных отрядов ополчения удалось взять под контроль стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры, которую удерживали боевики. При этом террористы понесли значительные потери в живой силе, а также лишились большого количества военной техники. Высота 939,5 является господствующей для горного района Эль-Хаяль.