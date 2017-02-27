Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» в Краснодарском крае. По его словам, речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных рабочих рук.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Что касается безработицы, с ней, по словам Медведева, удалось справиться. «Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», — подчеркнул он.

Дефицит квалифицированных рабочих рук связан, как пояснил глава российского правительства, с демографическим провалом 90-х годов. В план действий правительства на 2017−2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, рассказал премьер-министр. В среднесрочных планах — принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной темой форума является «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики». Перед пленарным заседанием Дмитрий Медведев осмотрел выставочные стенды форума «Сочи-2017».