Москва, 27 февраля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегли главу Минфина Антона Силуанова от поиска денег под подушками граждан России.

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Глава Минфина в ходе Инвестфорума в Сочи сообщил о введении с апреля 2017 года нового инструмента — облигаций федерального займа (ОФЗ) у населения. Планируется, что граждане воспользуются возможностью и накупят облигаций на 20 млрд — 30 млрд рублей.

В Госдуме скептически относятся к идее Минфина. «Не знаю, что лежит под подушками у либеральных министров, но у большинства наших сограждан там денег нет. Денег у граждан вообще очень мало — на руках, в карманах, на карточках, где угодно», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»), указав на то, что для использования пассивных накоплений людей, надо сперва дать возможность накопить эти деньги.

«Так что, дорогой Антон Германович, сперва граждане должны разжиться до такой степени, чтобы хранить лишние средства «под подушкой». А потом уж пускай правительство попытается как-то задействовать эти сбережения. Иначе, раньше времени шаря под чужими подушками, можно нарваться на какую-нибудь дрянь — клопов или даже мышеловку;)», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин планирует в апреле выйти на рынок с первым выпуском облигаций федерального займа для населения, приобрести новые бумаги можно будет в Сбербанке и ВТБ24, сообщил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи. «Желающим покупать ОФЗ нужно будет потратить как минимум 30 тыс. рублей», — сообщил он. Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, номинал бумаги — 1 тыс. рублей, срок обращения — три года, купон полугодовой.