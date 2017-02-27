Москва, 27 февраля, 2017, 14:13 — ИА Регнум.



Tobias Wrzal Кино

В России поход в кино — коллективный способ проведения досуга: подавляющее большинство опрошенных кинозрителей были в кино не одни, в основном со своей второй половиной (33%), друзьями (29%) или с родителями/детьми (21%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кинотеатры чаще всего посещают люди в возрасте 25−34 лет (33% — каждый третий посетитель кинотеатра). Аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше — 27%, но именно она составляет так называемое ядро киноаудитории — посещает кинотеатры 1−2 раза в месяц и чаще. Основным мотивом похода в кино для них является просмотр киноновинок в компании друзей или второй половины.

Подростки 14−17 лет составляют лишь 15% кинотеатральной аудитории, что соответствует доле зрителей в возрасте от 35 до 44 лет (15%).

Кинозрители внимательно относятся к выбору фильма и планируют поход в кино заранее. Две трети респондентов (66%) выбирают фильм задолго до посещения кинотеатра (более, чем за день). Доля зрителей, выбравших фильм в день сеанса, но до прихода в кинотеатр, составила 17% (каждый шестой). Почти столько же (16%) кинозрителей выбирают фильм непосредственно в кинотеатре.

В ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма, 77% респондентов решат смотреть российское кино. Им не столь важно, в какой стране создан фильм; главное, чтобы сюжет картины был интересным. Только 17% респондентов предпочтут подождать начала интересного им зарубежного фильма или уйдут из кинотеатра.

Более половины участников опроса (58%) констатируют, что качество российского кино за последние два года улучшилось.

Поход в кино является самым распространённым способом проведения досуга. Доминирующая среди киноаудитории периодичность похода в кино — 1−2 раза в месяц (46%). Каждый четвертый кинозритель (27%) стал ходил в кино в 2016 году чаще, чем в 2015-ом. Респонденты объясняли это прежде всего большим количеством интересных фильмов.

Опрос проведен в четыре волны: 29−30 декабря 2016 г.; 6−7 января 2017 г.; 19−21 января 2017 г.; 26−28 января 2017 г. Метод опроса — персональное формализованное интервью с использованием планшета объемом 7034 человек. Опрос проходил в кинотеатрах в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе. Данные взвешены на основании информации о посещаемости кинотеатров.