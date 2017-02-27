Луганск, 27 февраля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, в Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) Совет министров ЛНР принял постановление «Об установлении официальной денежной единицы на территории Луганской Народной Республики». Документ предусматривает предоставление российскому рублю статуса «официальной денежной единицы», передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

По словам и.о. министра Совета министров ЛНР Натальи Хоршевой, соответствующее постановление «стабилизирует финансово-денежную систему» ЛНР.

Она также проинформировала, что документ вступит в силу с 1 марта 2017 года.

В свою очередь, и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергей Иванушкин заявил, что национализация предприятий украинских бизнесменов станет очередным шагом ЛНР и ДНР к интеграции с Российской Федерацией.

«Создание внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции — это очередной шаг республик на пути к интеграции с Россией. Наша экономика, в основе которой лежит российский рубль, была полностью отвергнута украинским режимом. Предприятия, о которых идет речь, увольняли людей, отказывались платить им заслуженную заработную плату. Мы видим колоссальную разницу в отношении к нам со стороны России и Украины. С момента проведения референдума, когда мы утвердили русский язык и общее стремление в Русский мир, мы получили признание документов, гуманитарную помощь. И вот, наконец, настало время еще активнее развивать наши экономические отношения с братским народом», — добавил Иванушкин.

Кроме того, депутат Народного совета ЛНР, председатель комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Яна Шубина полагает, что ДНР и ЛНР обладают всеми ресурсами, чтобы быть самодостаточными.

«Земля Донбасса богата ресурсами. Добыча угля и машиностроение — лишь часть огромного производственного потенциала, которым обладает наша республика. Донбасс всегда располагал большим количеством полезных ископаемых. Наши угледобывающие предприятия поднимают на-гора уголь различных марок — это антрациты, коксовый и «жирный» уголь, которые используются в любом виде производства. Для сравнения: энергоемкость антрацита в четыре раза выше емкости газового угля, который добывается в Кузбассе», — добавила Шубина.

По ее словам, республики смогут быть полезными РФ. «Кроме того, у нас есть машиностроительные предприятия различных уровней производства — от тяжелого машиностроения (тепловозов) до легкой промышленности. Это говорит о том, что Донбасс в целом и Луганская Республика в частности обладают всеми ресурсами для того, чтобы быть не только самодостаточными, но и полезными России», — считает Шубина.

Ранее, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Напомним, в марте 2015 года в ДНР и ЛНР были созданы мультивалютные зоны. В республиках разрешили совершать финансовые операции в российских рублях, гривнах, долларах и евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля руководители ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко потребовали разблокировать отдельные регионы Донбасса до 1 марта. В противном случае они угрожают национализировать оставшиеся предприятия украинских бизнесменов. «Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик», — отмечается в материале.