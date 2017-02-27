Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Около 37% женщин в России имеет высшее образование, что на 8% больше, чем соответствующий показатель у мужчин, при этом зарплата у женщин составляет 73% от уровня средней зарплаты у мужчин. Судя по цифрам, дискриминация существует. Об этом сегодня, 27 февраля, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме, передают «Вести недели».

Анри Матисс. Женщина, читающая в саду. 1903

«Эта дискриминация практически всегда носит естественный характер. «Потому что женщине всегда приходится совмещать свои профессиональные обязанности с обязанностями по дому и по воспитанию детей», — пояснила вице-премьер.

Минтруд внес в правительство проект стратегии в интересах женщин. «И те меры, которые заложены в эту концепцию, нацелены прежде всего на то, чтобы женщина могла комфортно для себя выстраивать свою карьеру, сочетая материнство и трудовые обязанности», — добавила Голодец.

«Концепция уже проходит редакционные правки и я надеюсь, что в самое ближайшее время Россия получит долгосрочную стратегию действий в интересах женщин», — подчеркнула вице-премьер.

При этом, по ее словам, в стратегии не содержится конкретных показателей о присутствии женщин в органах власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал подписать к 8 марта Национальную стратегию в интересах женщин. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017−2022 годы предусматривает, в том числе, вовлечение женщин в экономику, в принятия решений на различных уровнях, преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия, в том числе в семье, решение проблемы совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, а также вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.

Напомним, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.