Будапешт, 27 февраля, 2017, 13:37 — ИА Регнум.



cattalin Рыба

Венгрия и Словакия направят совместное обращение Европейской комиссии с требованием рассмотреть законные средства устранения «двойных стандартов качества» продовольственных товаров, продаваемых в Восточной Европе, сообщает Reuters.

С таким заявлением 27 февраля выступило министерство сельского хозяйства Венгрии, добавив, что обращение будет направлено 6 марта в ходе совета по сельскому хозяйству и рыбной ловле ЕС.

В заявлении ведомства также высказана положительная оценка инициативы Словакии о проведении Чешской Республикой, Венгрией, Польшей и Словакией в как можно сжатые сроки встречи, посвященной разрешению этого вопроса. Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что встреча может пройти на этой неделе.

Напомним, Прага, Будапешт, Варшава и Братислава оказались в ситуации, когда пищевые компании поставляют в их страны продукцию, уступающую по качеству продаваемой на Западе ЕС, но реализуемой в той же упаковке.