Вашингтон, 27 февраля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Эксперты из США подтвердили, что российские пранкеры Вован и Лексус действительно разыграли генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, представившись президентом Украины Петром Порошенко, передаёт RT.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Подтверждение получено из США после экспертизы, на которую была направлена аудиозапись разговора пранкера и Столтенберга. На экспертизу в разведывательное агентство VIP Protective Services Inc (США) запись направили после того, как руководство НАТО обвинило телеканал RT, опубликовавший новость о розыгрыше, в предоставлении ложной информации.

Голоса Столтенберга и мужчины из аудиозаписи беседы с пранкерами сравнили и выяснили, что оба они принадлежат генсеку военного альянса.

Комментируя результаты экспертизы, сотрудник американской компании Owen Forensic Services Дженнифер Э. Оуэн, специализирующаяся на экспертизе голосовых записей, пояснила, что она применила спектрографический анализ и частотный анализ голосов.

«Моё мнение, основанное на моём образовании, обучении и более чем двадцати годах опыта, заключается в том, что известный и неизвестный спикеры (голоса на записях) являются одним и тем же человеком», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля пранкеры разыграли Столтенбега, представившись Порошенко. Генсек НАТО объяснил собеседникам, что сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается, так как является недоразумением.

После этого представители НАТО опровергли факт телефонного разговора. Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что в НАТО было отправлено электронное письмо за подписью украинского лидера, но было установлено, что послание поддельное и никакого телефонного разговора не состоялось.