Москва, 27 февраля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. На санкционную политику Европы в отношении России во многом будут влиять отношения Кремля и новой администрации Соединенных Штатов. Вместе с тем очевидно, что антироссийские санкции не достигли своих целей, при этом нанесли европейским странам экономический урон, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

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«С точки зрения экономики, ясно, что мы себе навредили больше, чем России. Там, где мы нанесли удар России, это сказалось и на нас. Как будто мы сами себе в ногу выстрелили», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, с политической точки зрения ограничения против РФ должны были способствовать полному соблюдению Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Однако на деле прогресс в этом вопросе отсутствует на протяжении трех последних лет.

«Тогда я задаю вопрос — почему мы должны сохранять санкции и не искать выходов?», — отмечает Сиярто.

Министр выразил надежду, что санкции с России в будущем будут сняты, однако на текущий момент это зависит не от Евросоюза. По его мнению, давление США на Европу может быть ослаблено в том случае, если потеплеют отношения между Вашингтоном и Москвой.

Сиярто добавил, что венгерская сторона очень заинтересована в налаживании отношений между РФ и США. При таком развитии событий и другие европейские страны, предположил он, будут смелее заявлять о необходимости прагматичного подхода в диалоге с Москвой.

«Я держу пальцы, чтобы новая администрация США пришла к соглашению с президентом России. Я надеюсь, что оба они найдут общий язык, ведь это во многом зависит от личных отношений», — сказал глава МИД Венгрии.