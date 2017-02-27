Краснодар, 27 февраля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Еще одна золотая медаль добавилась в копилку российской сборной, принимающей участие в III зимних Всемирных военных играх. Российские спортсмены стали лучшими по итогам последнего этапа завершившегося сегодня, 27 февраля, состязания по ориентированию на лыжах, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре игр.

Cismsochi2017.ru Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

Эстафету команд из трех человек спортсмены из России — старший лейтенант Андрей Ламов, прапорщик Степан Малиновский и уже отметивший два дня Игр победами майор Эдуард Хренников — прошли за 1 час 05 минут 52 секунды. Второе место взяли французы, финишировав за 1 час 12 минут 30 секунд, на третьем — швейцарцы с результатом 1 час 14 минут 27 секунд.

«В эстафетах случается все что угодно, поэтому мы работали очень ответственно. Я помню случай, когда девушки в Финляндии заняли первое, второе и третье места в личном зачете, а в эстафете пришли четвертыми. Поэтому вся команда настраивалась на активную борьбу, несмотря на преимущество», — сказал лидер команды майор Эдуард Хренников.

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Спортсмены проходили трассу протяженностью 3,8 тыс. метров с набором высоты 160 метров. Участникам нужно было отметить 16 контрольных точек.

Добавим, что ориентирование на лыжах является обязательной частью программы Всемирных военных игр, а также уже включено в зимнюю Универсиаду и может стать олимпийским видом спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, III Всемирные военные игры в Сочи начались 24 февраля. Сегодня, 27 февраля, состоится церемония закрытия соревнований. Третий день подряд лидерство на III Всемирных военных играх в Сочи остается за Россией. По результатам трех соревновательных дней российская сборная завоевала 30 медалей. В общей сложности было разыграно 34 комплекта наград.