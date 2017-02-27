Таллин, 27 февраля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Итоговая прибыль предприятий Эстонии за 2016 год сократилась по отношению к 2015 году на 10% до 2,7 млрд евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 февраля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на первоначальные данные.

vikucka Эстония. Таллин

Доходы предприятий страны падают второй год подряд — от максимальных показателей 2007 года в 3,3 млрд евро сегодняшние меньше почти на 20%. Прибыль сократилась во всех отраслях экономики, больше остальных — в обрабатывающей промышленности, недвижимости и транспортных и складских компаниях. Так, в обрабатывающей промышленности прибыль за год упали на треть.

В 2016 году предприятия Эстонии продали товаров и услуг на 50,2 млрд евро, что на 2% больше, чем годом ранее. Выручка от реализации увеличился на 2% по сравнению с 2015 годом. В то же время корпоративные расходы увеличились за год на 3%, в том числе на 5% — расходы на оплату труда. Как следствие из-за роста корпоративных расходов и зарплат снизилась и производительность труда — в среднем 21 600 евро на одного работника, или на 2% меньше, чем в 2015 году.

Корпоративные инвестиции падают четвертый год подряд. Всего компании инвестировали в 2016 году на 2,0 млрд евро, что на 12% меньше, чем в 2015 году. Как и в предыдущие годы, основные инвестиции пришлись на закупку оборудования и недвижимости. Основные инвестиции пришлись на торговлю, складскую деятельность и транспорт.