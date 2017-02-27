Москва, 27 февраля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Динамика курса рубля в последние дни определяется нежеланием инвесторов наращивать рублевые инструменты в своих портфелях. Это связано в том числе и со стагнацией на рынке нефти, отмечает аналитик АЛОР БРОКЕР Евгений Корюхин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Причин для изменения тренда на укрепление рубля по-прежнему недостаточно — мы в 2017 году еще увидим курс ниже 56. Однако в последние дни динамика курса российской валюты определяется нежеланием инвесторов наращивать рублевые инструменты в своих портфелях, так, последние размещения ОФЗ были выкуплены всего лишь на 2/3, тогда как в прошлом, 2016 году спрос превышал предложение», — говорит эксперт.

«Связано это в том числе и со стагнацией цен на рынке нефти, которые с декабря 2016 года прекратили свой рост, и с внутренними намерениями правительства сделать курс рубля более выгодным для экономики путем покупки валюты с рынка», — рассказывает он.

Аналитик прогнозирует, что 27 февраля курс доллара к рублю будет находиться в диапазоне 57,8—58,2 рубля за доллар, а курс евро — соответственно в диапазоне 61,2—61,5 за евро.