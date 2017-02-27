Вильнюс, 27 февраля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Согласно новейшей официальной статистике ЕС, неравенство доходов в Литве самое высокое за последние 11 лет. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 февраля, в Банке Литвы (Центробанке), его сократило повышение зарплаты в четвертом квартале 2016 года, которое составило, по данным Департамента статистики, 8,7%. Довольно большая часть этого роста зарплаты была обусловлена дважды поднятой минимальной месячной зарплатой. «Но чтобы не потерять конкурентоспособность страны, нужно рассмотреть и другие способы сокращения неравенства доходов», — считает старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Томас Шяудвитис.

Литва

Неравенство доходов в Литве самое большое с 2005 года, кроме того, оно больше, чем в любой другой стране ЕС. Правда, данные за 2016 год могут изменить картину, потому что минимальная месячная зарплата в прошлом, 2016 году, на самом деле значительно выросла — почти на 17%. Еще больше она выросла только в 2008 году, а по сравнению с другими странами ЕС, в Литве она была увеличена чуть ли не больше всего.

Возникает вопрос, поднялась ли зарплата только для тех, кто зарабатывает минимум, или еще и для тех, кто зарабатывает немного больше? Зарплата лиц, зарабатывающих меньше всех, росла быстрее всего, утверждают в Банке Литвы. К примеру, для 10% людей, которые получали меньше всех, зарплата выросла почти на 16,7% (примерно на столько же выросла минимальная месячная зарплата). Рост зарплаты не обошел стороной и других работников, которые зарабатывают довольно мало. Для других 10% людей, получающих меньше всего, зарплата выросла на 14,4%, еще для других 10% — на 13,7%, еще для других 10% — на 12%. В общем, чем больше была зарплата, чем медленнее она росла. Например, меньше всего поднялась зарплата тех 10%, кто зарабатывал больше всего — на 6,1%.

Рост минимальной месячной зарплаты поднимет заработок не только тех, кто получает минимум, но и тех, кто получает чуть больше. Для последних зарплата повышалась для поддержания справедливости: предприятия стремятся гарантировать, чтобы разница между зарплатами, которые получают работники низкой и высокой квалификации, не была слишком маленькой.

«Можно сделать вывод, что в последние годы рост зарплаты способствовал сокращению неравенства доходов, но для того, чтобы нарисовать окончательную картину, не хватает данных о доходах другого характера (дивиденды, пенсии, социальные пособия и другие доходы)», — говорит Шяудвитис.

Может показаться, что рост минимальной месячной зарплаты — неплохое средство для сокращения неравенства доходов, бедности, теневой экономики, а также для ускорения роста зарплаты. Но у этого средства есть и побочный эффект: быстро растущая зарплата и растущие расходы предприятия могут сократить конкурентоспособность литовских экспортеров на иностранных рынках.

Зарплата в частном секторе, поднявшаяся почти на 9%, вызывает сомнения, можно ли и дальше быстро повышать минимальную зарплату, считает эксперт.