Москва, 27 февраля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Для ряда категорий предпринимателей обязанность применять новую контрольно-кассовую технику (ККТ), осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн, предлагается отсрочить до 1 января 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Архангельской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Отсрочить применение этой нормы предлагается для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, а также для организаций и ИП, являющихся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности. Сейчас действует положение, согласно которому эти категории налогоплательщиков должны перейти на соответствующую ККТ до 1 июля 2018 года.

Авторы законопроекта напоминают, что действие ЕНВД уже продлено до 1 января 2021 года. «Продление этого срока обусловлено тем, что данный специальный налоговый режим является одним из самых востребованных режимов налогообложения, направленным на обеспечение стабильности малого и среднего бизнеса и упрощение процедур отчетности», — отмечают архангельские депутаты.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают отсрочить применение онлайн-касс для плательщиков этого налога, что «позволит малому и среднему бизнесу еще два с половиной года избегать дополнительных непроизводственных расходов на непрофильное оборудование и IT-специалистов и создаст дополнительные стимулы для его развития в условиях кризисных явлений в экономике», — отмечают авторы инициативы.