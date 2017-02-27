Москва, 27 февраля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Москва выступает за то, чтобы курды приняли участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе конференции «Ближний Восток. Когда наступит завтра?» 27 февраля.

Флаг Курдистана

По словам Богданова, российская сторона считает важным участие в межсирийских переговорах представителей различных сторон. Проблема участия курдов пока не решена.

«Мы за то, чтобы были привлечены представители курдов»,— сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Женеве (Швейцария) идёт очередной раунд переговоров по Сирии. После заключения соглашения о перемирии в конце минувшего года состоялись два раунда межсирийских консультаций в столице Казахстана.

Россия выступает в качестве одной из стран-гарантов, наряду с Ираном и Турцией.

24 февраля генеральный секретарь ООН Стаффан де Мистура предложил представителям сторон переговоров создать рабочие группы для обсуждения конституции, выборов и переходной власти в Сирии.

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