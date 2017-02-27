Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сегодня, 27 февраля, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, передает ТАСС.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», — сказала Голодец на секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда.

«На уровне МРОТ в настоящее время в России работают 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», — добавила вице — премьер.

По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам». При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. «Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось», — отметила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.