Новосибирск, 27 февраля, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил председателем Западно-Сибирского окружного военного суда Александра Красько, говорится в указе, размещенном на портале правовой информации. Красько назначен на шестилетний срок.

Ovs.nsk.sudrf.ru Председатель Западно-Сибирского окружного военного суда Александр Красько

Согласно информации на сайте суда, Александр Красько окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также — Военный университет министерства обороны Российской Федерации, получив специальность «юриспруденция». В 1997 году назначен на должность судьи Новосибирского гарнизонного военного суда. В 2001 году стал заместителем председателя этого же суда, а в 2005 году был назначен на должность судьи Западно-Сибирского окружного военного суда. В 2009 году стал первым заместителем председателя этого же суда. С сентября 2010 года временно исполнял обязанности председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. Указом президента в феврале 2011 года был назначен председателем Западно-Сибирского окружного военного суда.