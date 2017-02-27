Москва, 27 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. 46% жителей России считают преступность в том населенном пункте, где они проживают, серьезной проблемой (среди москвичей и петербуржцев этот показатель составляет 56%). При этом ощущение защищенности от возможных покушений на жизнь, имущество и т.д. выражают 59% граждан, об обратном говорят 39%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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О том, что за последний год становились жертвами преступлений, сообщили 7% опрошенных, при этом почти каждый третий из пострадавших (30%) был ранее знаком с преступниками. Телесные повреждения получили 24%. Более трети (39%) становились жертвами неоднократно, при этом 63% потерпевших заявили о том, что испытывали длительные негативные переживания после происшествия.

49% пострадавших не обращались за помощью в правоохранительные органы, чаще всего потому, что считали правоохранительные органы неспособными им помочь. Среди обращавшихся в органы пострадавших 17% признались, что сотрудники полиции пытались отговорить их от подачи заявления.

Ущерб от преступления чаще всего оценивают в размере от 10 до 50 тыс. рублей (31%) и 10 тыс. рублей. (об этом сказали 28% жертв преступлений, совершенных за последний год).

По факту совершения в отношении них преступлений за помощью в правоохранительные органы за последние пять лет обращались 17% респондентов (для крупных городов этот показатель составляет 25%). Более двух третей (70%) из обращавшихся заявили о том, что вред, причиненный преступлением, не был возмещен.

Опрос проведен 10−17 февраля 2017 года. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.