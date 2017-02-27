Москва, 27 февраля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Банк России в 2017 году может лишить лицензий около 10% банков и кредитных организаций. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Российский банковский сектор: прогноз до 2020 г».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В материалах говорится, что банковский сектор страны с 2013 года сократился почти на треть, сейчас насчитывается порядка 600 кредитных учреждений.

«Дальнейшее усиление макропруденциального регулирования и надзора ЦБ РФ ужесточит операционную среду для российских банков, — говорится в сообщении. — В частности ожидается дальнейшее сокращение численности кредитных организаций, преимущественно за счет лишения лицензий недобросовестных игроков, а также финансово неустойчивых банков».

Аналитики АКРА также ожидают, что доля крупнейших банков в РФ будет расти. В настоящее время на топ-5 крупнейших кредитных организаций приходится 56% активов и 57% капитала банковского сектора.