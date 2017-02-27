Москва, 27 февраля, 2017, 07:45 — ИА Регнум. ‍Руководство «Роснефти» намерено продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза» и остальные свои активы в регионе за 12,5 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсантъ».

Joel Penner Нефтепровод

Уточняется, что российское правительство рассматривает этот вопрос. Процесс раздела активов между «Роснефтью» и чеченским руководством «вышел на финишную прямую».

Компания «Роснефть» в последние дни прошлого месяца направила на рассмотрение в Минэкономразвития результат оценки своих активов в Чечне, рассчитанный компанией PwC. Речь идёт о 51% акций «Грознефтегаза» с ежегодной добычей нефти в объёме 300 тысяч тонн.

Расчёт делался с целью в дальнейшем продать эти активы. Правительство ещё не утвердило конечный вариант, но это «вопрос времени», как считают источник издания.

Издание уточняет, что активы «Роснефти» в Чечне оцениваются в 1,8 миллиардов рублей. При этом расходы на проект нефтеперерабатывающего завода в регионе составляют в 725 миллионов рублей.

Как отмечает издание, в МЭР вопрос обсуждался в первых числах текущего месяца. На обсуждении присутствовали представители региона, обратившиеся с просьбой к МЭР, Минэнерго, Минфину и Росимуществу проанализировать ситуацию. Если правительство Чечни одобрит решение о продаже активов, будут подготовлены директивы российского правительства о сделке.