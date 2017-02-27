Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2017, 07:41 — ИА Регнум. «Наверное, «Манчестер Юнайтед» — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Недостатка информации про англичан точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — так прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Vk.com/fcrostov‬ Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко

Что касается расписания игр, то игроки донского клуба примут оппонентов на ростовском стадионе «Олимп-2» 9 марта. Для этого один из самых популярных футбольных клубов в мире, завоевавший в минувшие выходные Кубок английской лиги и гарантировавший себе путёвку в еврокубках в сезоне-2017/18, преодолеет 3 тыс. километров. Ответное противостояние жёлто-синих и «красных дьяволов» состоится в Англии 16 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью назвал ростовскую команду неудобным соперником. «Это плохой жребий во всех аспектах. Слишком далеко и трудно. «Ростов» — очень тяжелая команда, они провели отличную кампанию в Лиге чемпионов», — сказал наставник.