Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Для жителей некоторых районов Ростовской области затяжные выходные были омрачены. Так, ливни и таяние снега спровоцировали резкое повышение уровня воды в водоемах, расположенных на территории шести муниципалитетов. Большая вода вызвала подтопление придворовых территорий и домов. Как заверили ИА REGNUM в донском правительстве 27 февраля, уровень воды нормализовался.

Александр Васильевич Федоров. Оттепель

ИА REGNUM в региональном управлении МЧС проинформировали, что особые опасения ситуация вызывала в Заветинском и Тацинском районах. В частности, в Заветинском районе в зону подтопления попало 40 подворий, один дом оказался подтоплен. 15 жителей села Федосеевка переждали непогоду во временном пункте размещения.

В Тацинском районе под угрозой подтопления оказались придворовые территории 23 домов в хуторе Зазерский, в которых проживал 51 человек и 12 детей. В результате большая вода пришла на три придворовых участка, было отселено семь человек, в том числе трое детей. Все они нашли временный приют у родственников. В хуторе Кухтачев под угрозой подтопления оказались два дома, в которых проживает четыре человека. После того, как вода вошла в русла рек Загиста и Кагальник, люди смогли вернуться домой.

Чрезвычайная ситуация сбоев в работе систем ЖКХ не вызвала, также не было нарушений электро-, тепло‑ и водоснабжения. Противодействовать непогоде были готовы 340 человек и 112 единиц специальной техники. Аварийно-восстановительные работы проводятся согласно плану.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что социально-значимые объекты в зону подтопления не попали.