Наньчан, Китай, 27 февраля, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Десять человек погибло, еще трое находятся в критическом состоянии в результате сильнейшего пожара в находящемся на реконструкции караоке-баре на востоке Китая, предает 27 февраля газета Global Times.

geralt Пожар

Десять человек стали жертвами страшного пожара в высотном здании, где находились караоке-бар, отель, офисы и жилые помещения в столице провинции Цзянси городе Наньчане, передает издание. Еще десять человек ранены, трое находятся в критическом состоянии.

Власти подозревают 24 человека в причастности к несчастному случаю, включая декораторов и рабочий персонал караоке-бара. Подрядчик, ответственный за реконструкцию и восемь хозяев бара, по сообщениям властей, еще находятся на свободе.

Пламя перекинулось на площадь порядка 1 500 квадратных метров 24-х этажного здания в новом городском районе Хунгутань. Караоке-бар занимал два нижние этажа.

Три жертвы умерли в госпитале в то время, пока пожарные извлекли семь тел из очага возгорания. Среди погибших было трое постояльцев отеля и семь ремонтных рабочих.

В настоящий момент власти ведут расследование.