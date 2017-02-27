Москва, 27 февраля, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Несмотря на то, есть у Украины план по возвращению под свой контроль Крыма и Донбасса или нет, суть это не меняет: Крым точно останется с Россией. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова.

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«Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без», — написал Пушков.

Ранее Аваков заявил, что украинские власти разработали план по возвращению «абсолютного контроля над Донбассом». По словам главы украинского МВД, этот план будет реализовываться.

Этот план, отметил Аваков, не предполагает уступок со стороны Киева. Реализация намерений рассчитана на короткий временной промежуток и дипломатическим путем, считает министр.

Ранее также президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, что Киев не оставит жителей Крыма без поддержки.

На это Алексей Пушков ответил, что «всем известно, как Порошенко «позаботился» о Донецке». Поэтому теперь, не без сарказма написал сенатор, что-то подсказывает, что жители полуострова откажутся от такой «поддержки».